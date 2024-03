Bari, Decaro a manifestazione di Libera: «Io esempio di sindaco antimafia»

“Attacco politico? Ma certo, basta guardare come si sono mossi certi personaggi di paese. Ma parla la sua storia, la sua vita”. Lo ha detto Don Luigi Ciotti accogliendo il sindaco di Bari alla manifestazione nazionale a Roma di Libera dalle mafie.“Credo di essere un esempio di sindaco antimafia” ha dichiarato invece il sindaco, in merito alle ispezioni del ministero dell'Interno sul comune del capoluogo pugliese per infiltrazioni mafiose. “Io indosso la fascia tricolore, ho giurato sulla costituzione, aspetterò serenamente gli ispettori della prefettura e ci metteremo a disposizione”, ha poi ribadito Decaro, che ha concluso:“Arrivano attacchi a tre mesi dalle elezioni da una parte politica che non ha ancora individuato il candidato”. (LaPresse)