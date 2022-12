Baby gang, Salvini: «C'è bisogno di ripristinare buonsenso, educazione e rispetto»

«Altra violenza tra ragazzi, questa volta a Pescara. Come Lega stiamo studiando misure per contrastare le baby gang: più telecamere nelle strade e negli edifici pubblici, 1500 nuovi addetti alla sicurezza sui treni e nelle stazioni e via la patente per chi usa la violenza in strada. Condivido inoltre l’iniziativa del ministro Valditara di dire stop ai cellulari nelle aule. C'è bisogno di ripristinare buonsenso, educazione e rispetto, dentro e fuori dalle classi». Così il leader della Lega sui social. Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

