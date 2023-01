Autonomia, Calenda: «Il problema è anche per il Nord, per come è fatta oggi è sbagliata»

«La proposta sull’autonomia fatta oggi è sbagliata perché peggiora il sistema burocratico. Il problema non è per il sud ma per il nord, infatti gli imprenditori sono terrorizzati. Viene raccontata come ‘pagherete meno tasse’, ma è una balla. Quindi, autonomia sì ma si deve fare un ragionamento concreto e pragmatico che non raddoppia la complessità del Paese» Così Carlo Calenda leader di Azione uscendo dall’incontro con la Ministre Casellati in merito alle riforme istituzionali e Presidenzialismo di fronte alla Galleria Alberto Sordi a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Autonomia, i primi paletti: sì al presidenzialismo e iter parlamentare