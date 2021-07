Assegno unico figli, il video su come funziona

Lunedì 5 Luglio 2021, 14:55

E’ partito ufficialmente l’assegno unico per i figli minori ma come funziona? In questo video tutte le informazioni utili. La misura è destinata alle famiglie che non hanno diritto all’assegno familiare e hanno un Isee fino a 50mila euro. Proprio sulla base dell’Isee viene calcolato l’importo, con un massimo mensile pari a 167,50 euro per figlio. L’assegno unico per i figli è stato attivato in attesa che arrivi l’assegno unico e universale, previsto per gennaio 2022. Sono molti gli italiani che, potendone beneficiare, si chiedono se entrerà a far parte del reddito. Nel video la risposta a questa e ad altre domande.