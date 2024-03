Fosse Ardeatine, Gualtieri: «Lucida follia nazista con supporto fascista»

«Una cerimonia particolarmente toccante e intensa a 80 anni dalla più grave strage urbana della Seconda guerra mondiale. Fu realizzata con lucida follia e crudeltà e determinazione dal nazismo col supporto del fascismo». Lo ha dichiarato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine della cerimonia per l'80esimo anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine al mausoleo di Via Ardeatina a Roma. "Furono uccisi italiani, ebrei, antifascisti e resistenti per terrorizzare la città di Roma e intimidire la resistenza. Abbiamo il dovere di ricordare quei nomi e quei volti", ha aggiunto Gualtieri. Alla cerimonia erano presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro della Difesa Guido Crosetto e i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa.