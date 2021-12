Papa Francesco visita il campo profughi a Lesbo

Papa Francesco, proveniente in aereo di Atene, è arrivato all'isola di Lesbo, che visita oggi per la seconda volta dopo la precedente del 16 aprile 2016. Il Pontefice, accolto dalla presidente della Repubblica ellenica, Ekaterini Sakellaropoulou, e dall'ordinario della diocesi, arcivescovo Josif Printezis, è atterrato all'aeroporto di Mytilene e si recato al Reception and Identification Centre, l'area attrezzata per l'accoglienza dei rifugiati che ha sostituito il campo profughi di 'Morià, il più grande d'Europa fino al settembre 2020 quando è stato interamente distrutto da un incendio. Proprio a Moira il Papa era stato 5 anni fa.