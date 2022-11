Ostia, l’intenso temporale con raffiche di vento fino a 60Km/h che ha colpito il litorale

Intenso temporale a Ostia con raffiche fino a 60Km/h. Il maltempo che si abbatterà sulla penisola anche nella giornata si domani con precipitazioni a tratti intense soprattutto sui versanti tirrenici, oltre ad una intensificazione della ventilazione.

Maltempo, strade invase dall'acqua ad Agropoli in provincia di Salerno

Lo indica un nuovo avviso meteo della Protezione civile. Valutata per la giornata di domani allerta arancione per rischio idrogeologico su gran parte della Campania e sul settore occidentale del Molise. Valutata, inoltre, allerta gialla in Umbria, Marche, Abruzzo, Sicilia, Calabria, sul settore adriatico meridionale dell'Emilia-Romagna, sul Lazio meridionale, sul settore occidentale della Basilicata e sui restanti territori di Campania e Molise.

Video Mino Ippoliti