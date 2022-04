Gravissimo incidente nel tardo pomeriggio a Ostia Antica. Nello scontro tra un Suv e una Smart, quest’ultima ha avuto la peggio precipitando nel canale che corre lateralmente alla corsia della via dei Romagnoli, direzione Ostia. Il conducente della Smart estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stato trasportato in codice giallo al vicino ospedale Grassi . Presenti sul posto numerose pattuglie della Polizia Locale X Mare per i rilievi.

(Video Mino Ippoliti)