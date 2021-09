Mourinho: «Villar era titolare con Fonseca, con me non lo è»

Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro il Verona: «L’anno scorso giocava titolare praticamente sempre e quest’anno non lo fa. Paulo aveva una visione di calcio diversa dalla mia, aveva opzioni diverse dalle mie, il prossimo allenatore della Roma avrà visioni diverse, magari con il prossimo allenatore lo sarà. Non c’è nessuno problema con Villar, magari il problema è che Cristante e Veretout stanno giocando molto bene, ma non è un problema di Villar, è una cosa positiva per il club».