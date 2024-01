Skoda porta ChatGPT sulle sue auto ma la ricetta della "carbonara" è terribile

EMBED





Anche Skoda avrà ChatGPT all’interno delle proprie vetture entro la metà del 2024. A dare una dimostrazione in un filmato di come funzioni il nuovo assistente Laura con l’ausilio di ChatGPT è stato lo stesso ad, Klaus Zellner. Il numero uno di Skoda Auto attiva Laura e dice che sua moglie la sera cucinerà spaghetti alla carbonara, dunque vuole sapere quali siano gli ingredienti. Istruita, da ChatGPT, la robotica voce di Laura risponde che ci vogliono: spaghetti, pancetta o bacon, uova, formaggio parmigiano, pepe nero, aglio e olio d’oliva. Voglia il cielo dunque che le funzioni di auto apprendimento di ChatGPT imparino presto che di aglio non se ne parla, che al posto del bacon o della pancetta ci vuole il guanciale e non c’è bisogno di aggiungere olio d’oliva, ed infine che il parmigiano è un grande formaggio, ma la carbonara vuole il pecorino romano.