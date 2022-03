Ucraina, Zelensky: «Russi hanno l'ordine di cancellare la nostra storia»

Il popolo ucraino è diventato «simbolo di invincibilità».

È quanto ha detto oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio agli ucraini. «Ammiro ciascuno di voi. L'intero mondo vi ammira, dalle star di Hollywood ai politici. Oggi, voi ucraini siete il simbolo dell'invincibilità. Il simbolo che ogni popolo in ogni paese può diventare in ogni momento il miglior popolo del mondo».

«Pensate a questo numero. Quasi 6mila soldati russi sono stati uccisi. Per ottenere cosa? Prendere l'Ucraina? Ma è impossibile. E questo non può essere cambiato da missili, bombe, tank, attacchi. Questa è la nostra terra natia. E per loro ci sarà un Tribunale internazionale per averci fatto la guerra», ha affermato.

I russi con la loro invasione stanno cercando di «cancellare l'Ucraina, il Paese, la sua storia». Secondo Zelensky «per molta gente in Russia la nostra Kiev è completamente straniera. Loro non sanno nulla della nostra capitale, né della nostra storia. Ma hanno ricevuto l'ordine di cancellare la nostra storia. Di cancellare il nostro Paese. Di cancellarci tutti», ha detto il presidente dell'Ucraina, che nello stesso discorso ha anche fatto appello agli ebrei del mondo perché «non restino in silenzio».