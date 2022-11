Attiviste si incollano alla "Campbell's Soup Cans" di Andy Warhol in Australia

(LaPresse) Due attiviste per il clima hanno inscenato una protesta alla National Gallery of Australia di Canberra. Prima hanno cercato di imbrattare il celebre dipinto di Andy Warhol "Campbell's Soup Cans" e poi si sono incollate all'opera. L'azione è stata rivendicata dal gruppo Stop Fossil Fuel Subsidies Australia che ha pubblicato il video sui social. Il quadro - che non è stato danneggiato - secondo gli attivisti rappresenta il consumismo impazzito. "Mentre gli australiani muoiono di fame, il governo paga 22.000 dollari al minuto per sovvenzionare i combustibili fossili", fa sapere 'Stop Fossil Fuel Subsidies Australia'.

Arte sotto attacco, quanto fa male una zuppa di pomodoro?