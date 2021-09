Vulcano Canarie, la lava lungo le strade di La Palma

«Impotenza e allo stesso tempo carattere per affrontare una situazione del genere». Così i vigili del fuoco di La Palma, alle Canarie, raccontano questi giorni a contatto con la forza della natura. E con l'eruzione del vulcano Cumbre Vieja. Nelle immagini si vede la lava avanzare lungo le strade e i pompieri portare in salvo alcuni aninali. «È tempo di essere qui per evitare ulteriori danni e rimanere osservatori della forza della natura e dei suoi effetti». (Video dei vigili del fuoco del Consorzio Gran Canaria a La Palma)