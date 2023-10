La reggia di Versailles ha riaperto ai turisti dopo le verifiche delle forze dell'ordine per un allarme bomba. Il sito alle porte di Parigi era stato evacuato dopo la segnalazione di un allarme bomba in tarda mattinata, il secondo dopo quello di sabato. Alle 15.30 le porte di Versailles si sono riaperte per centinaia di turisti in coda.