Usa, Casa Bianca: «Biden non necessita di un esame cognitivo»

I medici del presidente degli Stati Uniti Joe Biden non ritengono che sia necessario sottoporre l'inquilino della Casa Bianca a un esame cognitivo: lo ha precisato oggi la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre.

Portavoce Jean-Pierre: non è una mia valutazione ma dei medici

"Il presidente non ha bisogno di un esame cognitivo. Questa non è la mia valutazione. Questa è la valutazione del medico del presidente. Questa è anche la valutazione del neurologo", ha detto Jean-Pierre durante una conferenza stampa. Biden supera un test cognitivo ogni giorno semplicemente servendo come presidente degli Stati Uniti, ha aggiunto Jean-Pierre.

Biden ha effettuato un controllo sanitario annuale di routine. La Casa Bianca pubblicherà una nota del medico di Biden una volta completato il referto, ha detto Jean-Pierre.