Turchia, arrestate 147 persone per sospetti legami con Isis

In Turchia sono state arrestate 147 persone ritenute legate all'organizzazione terroristica Isis. Lo scrive il ministro dell'Interno turco Ari Yerlikaya su X. "È stato accertato che in passato avevano svolto attività all'interno dell'organizzazione terroristica Daesh, svolto attività armate in zone di conflitto e finanziato l'organizzazione terroristica" riporta il tweet.

Gli arresti sono avvenuti in 30 città diverse e sono stati eseguiti contemporaneamente. La polizia avrebbe anche confiscato denaro, documenti e prove tecniche. "La nostra lotta contro il terrorismo continuerà con determinazione fino alla neutralizzazione dell'ultimo terrorista" aggiunge il ministro.