Svezia, la notte più fredda degli ultimi 25 anni: -43,6 gradi

La Svezia ha affrontato la sua notte di gennaio più fredda degli ultimi 25 anni, con temperature che sono scese anell'estremo nord del paese. Si tratta della temperatura più bassa registrata in tale località dal 1888, quando sono iniziate le misurazioni. Altre stazioni nel nord hanno riportato temperature inferiori a -40°C. Nonostante gli abitanti della zona siano abituati al freddo intenso, il gelo ha causato la sospensione dei servizi autobus locali e la chiusura di tutti i servizi ferroviari a nord della città di Umea per diversi giorni. Anche in Finlandia , martedì notte è stato registrato un record stagionale di -38,7°C nella regione della Lapponia settentrionale, con interruzioni dei servizi ferroviari.