Sergei Lavrov è arrivato in Cina: previsti colloqui con Wang Yi

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov è arrivato oggi in Cina per una visita ufficiale volta a rafforzare i legami con Pechino, ormai il principale partner diplomatico ed economico di Mosca. Il ministero degli Esteri russo ha annunciato su X che Sergei Lavrov è sbarcato a Pechino. Lavrov resterà nella capitale cinese fino a domani: qui dovrebbe incontrare il suo omologo cinese Wang Yi, secondo un precedente comunicato stampa del ministero russo. "È previsto uno scambio approfondito di opinioni su una serie di temi caldi", si legge nella dichiarazione, con il ministero russo che cita "la crisi ucraina e la situazione nella regione Asia-Pacifico".

I due leader "discuteranno di un'ampia gamma di questioni relative alla cooperazione bilaterale, nonché alla cooperazione sulla scena internazionale", si legge inoltre nella nota. La Cina, che si vorrebbe presentare come parte neutrale nel conflitto in Ucraina, ma che da due anni è diventata il principale partner economico della Russia, sostiene di volere una soluzione politica per porre fine ai combattimenti. Pechino viene però regolarmente invitata dagli occidentali a svolgere un ruolo più attivo nella risoluzione delle ostilità, sfruttando la sua influenza su Mosca.