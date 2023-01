Ratzinger, fedeli in coda di prima mattina per l'ultimo saluto a San Pietro

Decine di fedeli hanno iniziato ad arrivare in Piazza San Pietro in Vaticano dalla prima mattina del 2 gennaio, per dare l'ultimo saluto al Papa emerito Benedetto XVI. La salma di Papa Ratzinger, morto il 31 dicembre a 95 anni, resterà esposta in Vaticano fino a mercoledì. Giovedì 5 i funerali, "solenni ma sobri". (LaPresse)