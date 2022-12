Patrick Zaki: «Gli iraniani vogliono opporsi al regime»

«Gli iraniani vogliono opporsi al regime, al governo conservatore. Vogliono dire a questo governo che non hanno più bisogno di loro e credo sia una dimostrazione molto importante. Credo che vedremo gli effetti di queste proteste molto presto perché adesso sono scesi in piazza, chiedono la libertà, chiedono i loro diritti e credo che abbiamo colpito nel segno. Vogliono difendere la democrazia e la libertà». Lo ha detto Patrick Zaki, ospite a Sky TG24 Live In Bergamo.