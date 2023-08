Migranti, Open Arms soccorre imbarcazione con 40 persone a bordo

Il veliero Astral della Ong spagnola Open Arms ha prestato assistenza nel Mediterraneo a un barcone con a bordo 40 persone. Tra loro ci sono sei donne e tre bambini. "Sono senza motore e ad alto rischio ribaltamento per il vento e le correnti. Abbiamo allertato le autorità italiane e attendiamo istruzioni", ha affermato su Twitter l'Organizzazione non governativa. "Durante la notte abbiamo provato a raggiungere un’imbarcazione in difficoltà con circa 170 persone a bordo. E abbiamo appreso questa mattina che le persone sono state intercettate dalla cosiddetta guardia costiera libica e riportate indietro", ha aggiunto Open Arms nel post. "Ricordiamo che i respingimenti sono vietati dalla Convenzione di Ginevra e che soccorrere naufraghi in pericolo è un obbligo giuridico e morale". (LaPresse)