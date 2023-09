Michel: «G20 forum giusto per portare avanti transizione verde»

«Credo sinceramente che il G20 sia il forum giusto per portare avanti la transizione verde in tutto il mondo. Insieme dobbiamo essere ambiziosi, e ciò significa triplicare la capacità di energia rinnovabile e raddoppiare l’efficienza energetica entro il 2030. Le economie vulnerabili non dovrebbero essere costrette a scegliere tra la transizione verde e il ridurre la povertà», le parole del presidente del Consiglio Ue Michel. / Immagini Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it