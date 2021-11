Matthew McConaughey si candida a Governatore del Texas? La risposta del premio Oscar

52 anni appena compiuti, l'attore premio Oscar Matthew McConaughey sembrerebbe intenzionato a dedicarsi alla politica. Il protagonista di "Dallas Buyers Club" starebbe pensando di concorrere alla carica di Governatore del Texas alle elezioni del 2022. Secondo i sondaggi, il 45% dei texani sarebbe disposto a votarlo: in molti lo apprezzano per le diverse attività benefiche cui l'attore si è dedicato negli anni. Ma è tutto vero? Oppure sono solo voci che da tempo ruotano attorno alla vita di Matthew McConaughey? Ecco cosa ha risposto l'attore proprio su questo tema durante un'intervista. "Non direi che sono interessato alla politica da quando ero piccolo. Mi interessava la giustizia. Mi interessava il buonsenso. Quello che sto mettendo in discussione nel mio paese è il sistema bipartitico. Sta funzionando come una democrazia in questo momento? In un certo senso no, perché ogni partito pretende di essere la democrazia stessa. E così facendo, non sanno dirti quali sono le loro intenzioni, ma sanno sicuramente invalidare l'opposizione. Io mi definisco aggressivamente centrista. Non perché questa sia la zona del grigio e del compromesso. È il posto in cui essere razionalmente a destra e a sinistra. In base al contesto di determinate situazioni, a volte devi andare a sinistra, a volte devi andare a destra. Ci sono dei sacrifici meravigliosi per questa fantastica posizione. Ed è questo che intendo quando dico "misurare". E anche che è la base di tutto. Io devo chiedere a me stesso e devo rispondere da solo alla domanda: dove e come posso essere più utile? A me, alla mia famiglia e alla maggior parte delle persone".