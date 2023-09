Maltempo, alluvione in Spagna, strade come fiumi. Le autorità: «Chiudetevi in casa e salite ai piani superiori delle case»

Domenica d'allerta meteo per maltempo in Spagna, nella zona di Alcanar (Tarragona), al sud di Barcellona. Forti precipitazioni stanno mettendo in seria difficoltà la popolazione.

In alcuni comuni, in poche ore sono cadute quantità di pioggia da record: 199,6mm a Calafat 182,4mm a Alcanar. Per dare una misura: durante l'alluvione in Emilia Romagna il record pluvimetrico fu di 144,4 mm a Santa Paola (bacino del Rubicone) nella giornata del 16 maggio.

Le strade si sono trasformate in fiumi, alcune vie di comunicazione sono interrotte, molte case e seminterrati allagati. Il governo catalano ha emanato un avviso di "confinamento della popolazione" nel comune di Alcanar per ragioni di sicurezza. Le persone sono invitate a rimanere a casa e salire ai piani superiori degli edifici.