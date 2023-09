Madrid, paura sulla metro: l'acqua inonda il treno per la troppa pioggia

Paura nella metro di Madrid, dove oggi la pioggia torrenziale ha causato il blocco di alcune linee metropolitane per accumulo di troppa acqua.



Per tutto il weekend la Spagna è stata colpita da maltempo, anche nelle baleari, e l'allerta meteo durerà almeno per le prossime 24 ore. L'Agenzia Meteorologica Statale (Aemet) ha avvisato che potranno verificarsi situazioni di pericolo a seguito di piogge molto violente e concentrate nel tempo, i tipici temporali di fine estate che però rischiano di scatenare alluvioni lampo o straripamenti di fiumi.



La causa del maltempo è la "Dana" (iniziali in spagnolo di Depressione Isolata nei Livelli Alti), cioè un sistema di bassa pressione che si isola in quota rispetto alla circolazione generale. "Dana" ha scaricato pioggie torrenziali in tutto il paese. Registrati centinaia di interventi dei vigili del fuoco, allagamenti e anche numerosi salvataggi di persone nelle case e nei veicoli.