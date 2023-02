Londra, trascina via ambientalista dopo blocco stradale: fermato dalla polizia

Sei attivisti sono stati arrestati a Londra dopo aver bloccato il traffico su un ponte vicino al Parlamento britannico. I membri del gruppo Animal Rebellion hanno acceso dei razzi mentre erano seduti con dei flutes di champagne sul Westminster Bridge, nel centro di Londra. Un manifestante indossava la maschera del Primo Ministro Rishi Sunak durante la manifestazione, con l’obiettivo di denunciare i sussidi governativi per l’allevamento di animali. Altri si sono seduti sul marciapiede con degli striscioni. «Dov’e l’amore in un sistema alimentare che contribuisce alla distruzione del clima e al collasso ecologico?», si domanda Animal Rebellion su Twitter , chiedendo un «futuro a base vegetale». La polizia ha detto che cinque attivisti sono stati arrestati per aver bloccato il traffico e una sesta persona per aver aggredito un manifestante.