Lagarde (Bce): «Determinati a far tornare inflazione al 2%»

EMBED





"Siamo determinati a garantire che l’inflazione ritorni al nostro obiettivo a medio termine del 2% in modo tempestivo. Sulla base della nostra valutazione attuale riteniamo che i tassi di interesse chiave della BCE siano a livelli che mantenuti per un periodo sufficientemente lungo daranno un contributo sostanziale a questo obiettivo", le parole della presidente della Bce Lagarde in conferenza stampa. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev