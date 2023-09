La Spagna colpita da piogge torrenziali, Madrid in tilt

Dopo tanta siccità la Spagna deve fare i conti con le piogge torrenziali che hanno colpito gran parte del paese nel weekend, compreso l'arcipelago delle Baleari. E stato battuto il record del giorno più piovoso di settembre nelle zone di Madrid, Navarra, Segovia, Toledo e Valladolid.

In molte località le strade sono state completamente sommerse dall'acqua, trasformandosi in veri e propri fiumi che hanno trascinato via tutto, alcune zone sono ancora isolate a causa del maltempo, ma l'ondata di maltempo proseguirà ancora per 24 ore. Le autorità invitano i cittadini a limitare gli spostamenti a quelli essenziali, a non prendere l'auto e a restare a casa.