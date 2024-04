La Cina condanna il raid di Israele a gaza che ha ucciso i volontari di WCK

"La Cina si oppone a tutti gli atti che danneggiano i civili, danneggiano le strutture civili e violano il diritto internazionale. Siamo scioccati dall'attacco ai soccorritori internazionali a Gaza e lo condanniamo. Esprimiamo le nostre profonde condoglianze alle vittime. I civili non dovrebbero essere oggetto di attacchi e la sicurezza dei soccorritori umanitari internazionali non dovrebbe essere minacciata".

Il portavoce del Ministero degli Esteri: profonde condoglianze alle vittime

Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin commentando il raid di Israele nella Striscia di Gaza che ha causato la morte di 7 volontari dell'associazione umanitaria americana World Central Kitchen che trasportavano cibo e aiuti umanitari per la popolazione civile nel territori assediati dal conflitto tra Gerusalemme e Hamas. "Esortiamo tutte le parti interessate, in particolare Israele - ha continuato il portavoce - ad attuare seriamente la Risoluzione 2728 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, adempiere ai suoi obblighi ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, cessare immediatamente il fuoco e compiere ogni sforzo per evitare vittime di civili innocenti, garantire la sicurezza dei civili, degli ospedali e di altre strutture civili appositamente protette dalle Convenzioni di Ginevra e prevenire un più grave disastro umanitario nella Striscia di Gaza".