Kenya, esplosione a Nairobi: 3 morti e 271 feriti

Un'esplosione avvenuta a Nairobi ha causato almeno tre morti, tra cui un bambino, e 271 feriti. Secondo i media locali, l'incidente è stato provocato dall'esplosione di un camion cisterna che trasportava gas nella zona di Embakasi, generando una vasta palla di fuoco intorno alle 23.30 ora locale. Ci sono state segnalazioni di un'esplosione anche in un impianto per il gas. Molti feriti hanno sofferto per l'inalazione di fumo. Le cause dell'incidente rimangono incerte.