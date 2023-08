Fukushima, premier Giappone mangia il pesce locale: «È sicuro e squisito»

Japanese Prime Minister Kishida and some ministers ate fish and seafood from Fukushima Prefecture, where radioactive water has recently been dumped from the nuclear power plant. pic.twitter.com/Yu20rNK8VJ — Clash Report (@clashreport) August 30, 2023

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha mangiato di fronte alle telecamere le specialità ittiche di Fukushima : «Un pesce sicuro e squisito». Dopo aver mangiato branzino, sogliola e polpo in stile sashimi, accompagnati da riso locale, carne di maiale, verdure e frutta di stagione, Kishida ha fatto diffondere il video insieme ad altri ministri per dimostrare l'impegno del governo nel risolvere le controversie legate al riversamento dell'acqua contaminata della centrale di Fukushima. Il governo di Tokyo sta cercando di convincere la Cina a revocare il divieto sulle importazioni di prodotti ittici, in risposta alla decisione giapponese di rilasciare acqua contaminata dalla centrale nucleare. Kishida ha annunciato l'intenzione di presentare un piano di sostegno per i pescatori colpiti dal divieto, con due fondi già approvati per compensare i danni all'immagine dell'industria ittica locale e sostenere le attività dei pescatori nella regione nord-orientale del Giappone.