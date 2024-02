Facebook festeggia 20 anni con 2 miliardi di utenti al giorno

facebook compie 20 anni. Era il 4 febbraio del 2004 quando Mark Zuckerberg, allora studente di Harvard, fondò il social network ispirandosi agli annuari americani delle università con le foto degli studenti. E da un network tra università è partita la grande cavalcata per conquistare il mondo e rendere una parte della nostra quotidianità social. Una storia americana di successo e anche di liti giudiziarie con i cofondatori come è raccontato anche nel film "The Social Network" di David Fincher.

Sebbene sia considerato il social network dei "boomer", oggi dopo venti anni Facebook conta ogni giorno nel mondo 2.11 miliardi di persone attive, 3,07 miliardi ogni mese

Secondo i dati dell'ultima trimestrale, resi noti da Meta, la social media company che controlla anche Instagram e WhatApp. Il IV trimestre si è chiuso con fatturato e utili superiori alle attese degli analisti grazie a una forte crescita dei ricavi pubblicitari e al taglio dei costi. Nel 2023 Meta ha licenziato oltre il 20% della forza lavoro, pari a fine dicembre a 67.317 addetti.