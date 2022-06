Costruisce un cinema in miniatura per scoiattoli: la bizzarra idea di quest'uomo funziona davvero

Un uomo di Detroit, Stati Uniti, ha costruito un mini cinema per scoiattoli selvatici completo di poster, chiosco e grande schermo. Jason Lenzi, 30 anni, ha unito la sua passione per il fai da te con quella per gli animali creando un vero e proprio cinema in miniatura. Lo schermo è un vecchio tablet e la sala è piena di vivande per i piccoli animali, comprese grandi ciotole di popcorn. Incredibilmente gli scoiattoli non hanno solo preso il cibo che si trovava all'interno della costruzione. Una volta dentro, sono rimasti affascinati dallo schermo godendosi il film per qualche minuto.

