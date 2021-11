È uscito il calendario 2022 dei Vigili del Fuoco australiani: in pochi giorni gli scatti hanno conquistato il web. Distribuito in oltre 100 paesi, il calendario serve a raccogliere fondi per le fondazioni che si prendono cura degli animali. Anche quest'anno in vendita troviamo 5 versioni: Classic, Cats, Dogs, Horse e Mixed Animal. Riuscite a immaginare come sia andata dietro le quinte? Ecco il prima e il dopo di uno dei calendari più attesi dell'anno.