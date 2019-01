Arrestano il padre, la figlia di due anni alza le mani verso i poliziotti

Un video choch arriva dagli Stati Uniti e più precisamente da Tallahassee, in Florida. Durante alcuni controlli, un uomo a bordo di un pick-up viene fermato dalle forze dell'ordine e invitato a scendere dalla vettura. Gli agenti sono con le armi puntate, l'uomo obbedisce agli ordini e, mentre si avvia verso la volante, si vede scendere all'improvviso dalla macchina una bambina di due anni che, scalza, imita il gesto del papà. L'uomo è stato arrestato per furto in un grande magazzino della zona: «Gli ufficiali sono rimasti sorpresi alla vista della piccola - racconta il capo della polizia locale - e subito dopo essersi accorti della bambina (che a fatica scende dal pick up) l'hanno riaffidata immediatamente alla madre che era presente alla scena».



