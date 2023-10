Macron: «Impossibile sradicare totalmente il rischio terrorismo in stato di diritto»

Emmanuel Macron, commentando da Tirana le notizie relative all'attentato in Belgio , ha detto: «Non sarà mai possibile in uno stato di diritto avere un sistema in cui il rischio terrorismo sia completamente sradicato». Per il presidente francese è dunque necessario «vivere in una società sotto vigilanza». «Altrimenti, è una sospensione dei diritti e io non credo che questo sia quello che vogliamo perché la nostra sfida è vivere in stati di diritto forti in un momento in cui il terrorismo torna. Sarebbe una totale sconfitta considerare come risposta una sospensione dello stato di diritto», ha concluso.