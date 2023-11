Antartide, per la prima volta un Boeing 787 Dreamliner atterra sul ghiaccio del polo sud

Per la prima volta nella storia un grosso Boeing 787 "Dreamliner" è atterrato sulla calotta glaciale dell'Antartide. L'aereo della Norse Atlantic Airways che trasportava 45 passeggeri, per lo più scienziati e ricercatori con 12 tonnellate di materiale di ricerca, è atterrato nella Queen Maud Land in Antartide dove si trova il famoso "Troll Airfiled", una pista d'atterraggio lunga 3.300 metri e larga 100, tracciata interamente sul ghiaccio.

Camilla Brekke, direttrice del Norwegian Polar Institute ha definito l'atterraggio un'impresa storica e una "pietra miliare" dell'Aviazione e ha detto che questa operazione - grazie al fatto che il 787 può operare su quella pista senza la necessità di essere rifornito per rientrare alla base - apre nuove opportunità per il trasporto su larga scala nella zona.