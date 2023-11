Antartide, il primo atterraggio di un Boeing sulla pista di "ghiaccio"

Laha effettuato il primo atterraggio di un Boeing 787 Dreamliner su una pista di ghiaccio in Antartide . La pista, chiamata "blue ice runway", ha una lunghezza di 3.000 metri e una larghezza di 60 metri, ed è stata scolpita nella neve e nel ghiaccio. L'atterraggio è avvenuto al Troll Airfield in pieno giorno, dato che attualmente è estate nell'emisfero meridionale. E' la prima volta che un Dreamliner, un aeromobile widebody con capacità fino a 330 passeggeri, raggiunge il sesto continente. Il volo N0787, come riporta la CNN, non faceva parte di una normale rotta per passeggeri. A bordo c'erano 45 persone, tra cui gli scienziati dell'Istituto Polare Norvegese. Il volo aveva lo scopo di trasportare gli scienziati e 12 tonnellate di attrezzature alla stazione di ricerca Troll nella Terra della Regina Maud, in Antartide. Il viaggio non è stato breve: la partenza da Oslo è avvenuta il 13 novembre, con uno stop a Città del Capo prima delll'atterragggio finale.