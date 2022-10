Martina Rossi, il padre: «Che non ci siano altre Martina»

«Che non ci siano altre Martina». Ecco cosa diceva ad agosto, quando era stata rinviata la sentenza della Cassazione, il babbo di Martina Rossi, la ventenne morta in Spagna per fuggire a uno stupro e all'inseguimento di due giovani toscani, Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni. «Martina ci ha lasciato la pelle e noi in questi 10 anni le abbiamo sempre prese», commentava il padre Bruno Rossi: «Alla fine vorremmo trovare un po' di giustizia ma anche con amore. Lo spirito rimane». All'uscita dal Palazzo della Cassazione gli avvocati dei due imputati sono stati contestati da un gruppo di donne del collettivo “Non una di meno” al grido di “Vergogna, vergogna”.