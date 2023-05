Lavoratori della Tct in presidio sotto Palazzo Spada

I lavoratori della Tct, l’azienda che taglia e spedisce i prodotti del Tubificio di Arvedi-Ast, si sono ritrovati sotto Palazzo Spada per un presidio contro la procedura di licenziamento collettivo per i 51 dipendenti a partire dal 21 maggio. Lavoratori e sindacati sperano ancora in un positivo epilogo della vertenza. Intanto, dopo la convocazione in Regione per martedì, da parte dell’assessore Michele Fioroni, è arrivata anche quella del cavalier Arvedi per lunedì mattina. Nel video di Claudia Sensi gli interventi di Emilio Trotti di Fim Cisl, Gioacchino Olimpieri della Fismic e Daniele Moretti della Fiom Cgil.