Zingaretti: "Abbiamo gestito la parte sanitaria del covid, ora serve il lavoro"

(Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre 2021 Zingaretti: "Abbiamo combattuto la parte sanitaria del covid, ora serve il lavoro" "In questi mesi abbiamo gestito la parte sanitaria del covid, e continuiamo a combatterla. Ora è tempo dell'altra grande sfida, cioè il lavoro. Il lavoro significa investimenti, che stiamo facendo, vuol dire formazione professionale e anche politiche attive per il lavoro. I centri che stiamo aprendo, come questo a Casal Bertone, sono una risposta a quelle persone che vogliono guardare al futuro con speranza e non con disperazione. Con i vaccini combattiamo sulla parte sanitaria, mentre sull'altro piano lavoriamo con investimenti, lavoro, benessere e servizi per cittadini per le persone che si sentono sole" lo ha detto Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, a margine dell'inaugurazione del primo centro GOL (garanzia di occupazione dei lavoratori) d'Italia al CPI di Casal Bertone a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev