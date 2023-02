Von der Leyen: “Lieta per concordato su conclusione lavoro legislativo migranti entro marzo 2024”

EMBED





(Agenzia Vista) Bruxelles 1 febbraio 2023 “Sono lieta che su iniziativa di Metsola, il Parlamento ed il Consiglio Ue hanno concordato una tabella di marcia per concludere il lavoro legislativo prima di marzo 2024, avrete il sostegno della Commissione per raggiungere questo obiettivo”. Lo ha dichiarato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel corso della conferenza stampa sul Consiglio Europeo sul tema delle soluzioni sostenibili per l’asilo e la migrazione. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev