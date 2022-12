Von der Leyen a Tirana: "Dobbiamo affrontare insieme la crisi energetica"

(Agenzia Vista) Tirana, 06 dicembre 2022 "Uno dei temi principali" delle relazioni tra Ue e Balcani è quello dell'energia. Per noi è importante che, assieme ai nostri amici dei Balcani occidentali, questa crisi energetica venga affrontata allo stesso modo per far sì che qualsiasi cosa facciamo nell'Ue venga riflesso anche nei Balcani occidentali". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa al termine del vertice Ue-Balcani a Tirana. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev