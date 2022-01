Von der Leyen: "A febbraio il 'Chips act' per produrre microchip con aiuti di stato"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 gennaio 2022 "A febbraio la Commissione presenterà il Chip Act, servirà a rafforzare la capacità di produzione dei microchip e includerà cambiamenti alle regole di aiuto di stato per creare fabbriche per la produzione in Unione europea", così la presidente della Commissione Ue von der Leyen al summit del World Economic Forum di Davos. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev