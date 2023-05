Visco (Bankitalia): "Assicurazioni robuste, seguiamo attentamente caso Eurovita"

(Agenzia Vista) Roma, 31 maggio 2023 Le compagnie assicurative italiane "sono nel complesso robuste e ben capitalizzate e sono in grado di reagire alle mutate condizioni di mercato soprattutto tornando a privilegiare la componente prettamente assicurativa della propria offerta". Lo ha osservato il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco nelle Considerazioni finali. Visco si è poi soffermato sul caso Eurovita, sottolineando che Banca d'Italia segue "attentamente la questione in collaborazione con l'Ivass e in contatto con le autorità di governo". Bankitalia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev