"Trieste chiama, Roma risponde" i cartelli dei no Green pass a Roma

(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2021 Si è svolta a piazza Ugo La Malfa la manifestazione dei No Green pass. Sul palco, sotto la statua di Giuseppe Mazzini, Enrico Montesano ha diretto la manifestazione introducendo i vari interventi. Molti sono i cartelli dei manifestanti. Un cartello chiede che si fermi la sperimentazione sugli animali. Un altro dice "Trieste chiama, Roma risponde", in riferimento ai fatti di Trieste. Un altro dice "no alla discriminazione del Green pass". Un altro cartello, facendo un riferimento ironico alle parole della Ministra Lamorgese, dice "non conforme a prove oscillatorie e di percussione". Uno striscione dice "Disertiamo la guerra del capitale". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev