Transizione ecologica, l’allarme di Draghi: “Stiamo venendo meno agli accordi di Parigi"

(Agenzia Vista) Roma, 17 settembre 2021 “Con gli accordi di Parigi ci siamo presi l’impegno di ridurre le emissioni inquinanti. Fino a ora siamo venuti meno agli accordi di Parigi. Dobbiamo agire subito altrimenti le conseguenze saranno catastrofiche" così il presidente del Consiglio Mario Draghi in un videomessaggio trasmesso al Major Economies Forum on Energy and Climate. / YouTube Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev