Toti: "Coalizione di centrosinistra è delusione di una maionese impazzita"

(Agenzia Vista) Genova, 05 agosto 2022 "La coalizione di centrosinistra è deludente come una maionese impazzita, anche se qualcuno ha delle buone idee non verranno mai realizzate per i troppo veti che si mettono l'un l'altro". Lo ha detto Giovanni Toti, leader di Italia al Centro e presidente ligure, in una diretta Facebook dopo aver presentato la sua lista insieme a Maurizio Lupi. Fb Toti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev