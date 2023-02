Totem Shoah Stazione Milano, Sangiuliano: “Memoria anticorpo contro il razzismo”

(Agenzia Vista) Milano 6 febbraio 2023 “Il valore della memoria che non deve essere un mero fatto rievocativo, ma servire a costruire gli anticorpi contro ogni forma di violenza e di razzismo. Voglio ringraziare la senatrice Liliana Segre per averci stimolato a fare questa cosa e l'AD delle Ferrovie, Luigi Ferraris, per la solerzia con cui in una collaborazione tra il ministero della Cultura e il Gruppo FS, siamo riusciti a realizzare questo piccolo granello della memoria". Lo ha dichiarato l’Ad del Gruppo Fs Luigi Ferraris intervenendo alla cerimonia di inaugurazione di un totem contenente le indicazioni su come raggiungere il Memoriale della Shoah, a 200 metri dalla stazione Centrale posto al Binario 21 di Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev