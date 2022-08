Toninelli: "Solo da M5s proposte serie come salario minimo, Superbonus, reddito di cittadinanza"

(Agenzia Vista) Roma, 10 agosto 2022 "Fortunatamente il Movimento va avanti da solo, a testa alta, portando avanti la legge sul salario minimo, il Superbonus 110%, il reddito di cittadinanza, le comunità energetiche, il cashback fiscale, seri aiuti alle famiglie e imprese etc. Niente prese in giro". Lo ha detto Danilo Toninelli in un video. Fb Toninelli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev